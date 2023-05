Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Letztes Jahr war nur individuelles Gedenken am 27. Januar möglich. Mehr hatte die Pandemie nicht zugelassen. Diesmal aber soll die Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im Hof der VG-Verwaltung wieder die Menschen zusammenführen. Und das mahnende Erinnern soll in diesem Jahr nicht beschränkt bleiben auf diesen Termin.

Die Veranstalter haben diesmal zusätzlich eine bemerkenswerte Besonderheit anzubieten, um diesem Anlass gerecht zu werden: Das Theaterstück „Bürckel“, in dem Peter Roos sich