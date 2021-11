Gemeinsames Gedenken am Volkstrauertag sei weiterhin zeitgemäß, dies bestätigte Kerzenheims Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) gestern bei der Gedenkfeier auf dem Friedhof.

Sie erinnerte daran, dass es um das nationale Gedächtnis beim Volkstrauertag gehe, welches eine identitätsstiftende Wurzel unsers Verständnisses von Staat und Gesellschaft sei. Schmitt erinnerte an laufende Konflikte und unterstrich die Bedeutung der Auslandeinsätze deutscher Soldaten und Polizisten in der heutigen Zeit. Pfarrerin Heike Rothley von der evangelischen Kirche ging in ihrer Ansprache auf die verschieden Perspektiven ein, die Menschen, die sich mit Krieg und Gewalt konfrontiert sehen und in einem solchen Umfeld leben müssen, haben können. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier vom Männergesangverein Kerzenheim unter der Leitung von Jürgen Schumacher.