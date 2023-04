Die Geburtsstation im Kirchheimbolandener Krankenhaus erhält einen finanziellen Zuschuss vom Bund. Exakt 202.913,58 Euro fließen an den nordpfälzischen Standort des Westpfalz-Klinikums. Insgesamt erhalten die noch bestehenden 29 Geburtsstationen im Land Rheinland-Pfalz in diesem Jahr rund 5,8 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Berlin stellt in diesem und im nächsten Jahr zusammen bundesweit 120 Millionen Euro bereit. Auf die rheinland-pfälzischen Häuser entfallen jeweils rund 5,78 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Beträge wiederum werden auf die Häuser verteilt – nach welchem Schlüssel, legten die Länder fest.

Da an gleich mehreren Geburtsklinik-Standorten das Aus drohe und die flächendeckende Versorgung gefährdet sei, würden acht Kliniken bevorzugt behandelt und erhielten höhere Zuwendung, teilt das Gesundheitsministerium in Mainz mit. Der Standort in Kirchheimbolanden zählt nicht zu jenen, die etwas mehr an Zuschuss erhalten; das nächstgelegene findet sich in Idar-Oberstein. Grundsätzlich seien alle 29 Geburtsstationen im Land als bedarfsnotwendig eingestuft.