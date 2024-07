Kirchheimbolanden soll einen Hebammenkreißsaal bekommen. Damit ist nicht etwa ein Raum gemeint, sondern ein Konzept. Die Sicherheit für Mutter und Kind soll aber weiterhin an erster Stelle stehen. Wer sich darüber informieren möchte, hat am Samstag beim Familientag am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden Gelegenheit dazu.

