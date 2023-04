Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich sollten sie schon auf dem Weg sein ins ferne Bolivien. Doch die 875 gebrauchten Fotovoltaikmodule, die Norbert und Matthias Willenbacher der Gemeinde Independencia in der Provinz Ayopaya im Andenhochland spenden wollen, sind noch auf dem Schneebergerhof. Am 19. Juli soll nun der Abbau beginnen, der Container am 4. August auf die weite Reise gehen.

Der Grund für die Verzögerung ist einer, den auch andere mittlerweile als fühlbares Hindernis kennengelernt haben: „Es gibt kein Holz, keine Wellpappe“, beklagte Ludger Grünewald bereits