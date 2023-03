Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwar hat die Auswertung der Geschwindigkeitsmesstafel der Verbandsgemeinde keine erheblichen Überschreitungen in der 30-Kilometer-Zone gezeigt, Handlungsbedarf besteht aber trotzdem.

Das wurde bei der Ortsbeiratssitzung deutlich. Der Grund: Die parallel laufende Messung mit der Messtafel der Ortsgemeinde in der verkehrsberuhigten Zone in der Straße am Donnersberg hat gezeigt, dass