Wasser- und Abwassergebühren werden in der Verbandsgemeinde Eisenberg 2021 nicht teurer, teilte VG-Bürgermeister Bernd Frey (SPD) dem Werksausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit.

Trotz erheblicher Investitionen blieben die Gebühren für die Verbraucher auf dem aktuellen Niveau, so Frey weiter. Wie seit 2016 kostet der Kubikmeter Frischwasser 2,15 Euro und die gleiche Menge Schmutzwasser nach einer Ermäßigung seit 2019 3,13 Euro.

Im Wirtschaftsplan 2021 des Wasserwerks wird ein rechnerisches Jahresergebnis in Höhe von 30.000 Euro erwartet, erläuterte der kaufmännische VG-Werkleiter Stefan Lorentz. Das wären rund 3000 Euro mehr als im Plan 2020 vorgesehen. Für 780.000 Euro sind im kommenden Jahre Investitionen rund um die Wasserversorgung angesetzt. Unterm Strich soll beim Kanalwerk im kommenden Jahr ein Ergebnis von rund 192.000 Euro stehen. Für Investitionen sind rund 1,3 Millionen Euro geplant, kündigte der technische VG-Werkleiter Helmut Zurowski an. Davon werden 700.000 Euro für die anstehende Kanalsanierung in Kerzenheim finanziert. Den Planungsauftrag für diese Arbeiten vergab der Ausschuss zum Preis von rund 64.000 Euro an ein Ingenieurbüro.

Wie bei den anderen Tagesordnungspunkten stimmte der Werksausschuss den Verträgen mit der Betriebsgesellschaft Wasserversorgung Göllheim-Eisenberg einstimmig zu. Die Vertragsinhalte regeln jeweils die technische und kaufmännische Betriebsführung, Personalangelegenheiten und die Bereitstellung der Informationstechnologie und Software durch die Keep GmbH. |hsc