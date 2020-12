Weichenerneuerungsarbeiten in Mainz wirken sich auf die Züge der Linie RE 13 ab Kirchheimbolanden aus. Am Samstag, 5. Dezember, und Sonntag, 6. Dezember, fahren die Züge der Linie RE 13 ab Kirchheimbolanden in Richtung Alzey teilweise später ab. In Gegenrichtung fahren die Züge der Linie RE 13 ab Alzey in Richtung Kirchheimbolanden teilweise früher ab. Weitere Informationen auf www.vlexx.de.