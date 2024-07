Es war wieder viel los in der ehemaligen Residenz der Wild- und Rheingrafen im Appeltal: Die seit 17 Jahren reaktivierten Marktrechte, die die Rhein- und Raugrafen ehemals der Gemeinde verliehen hatten, zogen am Sonntag beim „Gaugrehweilerer Markt live“ Scharen von Besuchern an. „Gut besucht wie immer, optimales Wetter, nicht zu heiß und nicht zu kalt, viele interessante Angebote, gutes Essen und Getränke, viel zu sehen und zu hören – alles bestens“, zog Ortsbürgermeisterin Romy Heblich ein positives Resümee. Neben den vielen Ständen und Buden zogen auch immer wieder die Selztalfreunde aus Mauchenheim mit ihren Alphörnern die Blicke auf sich. Die Jagdhornbläser aus dem Appeltal umrahmten traditionell die Eröffnung des Marktes mit Romy Heblich und Landrat Rainer Guth. Beide freuten sich, dass der Markt in Gaugrehweiler eine solche Attraktion ist und dass Gäste weit über die Region hinaus an diesem Tag in die Nordpfalz reisen.

Den gesamten Tag über herrschte ein geselliges Markttreiben, Bekannte trafen sich unabgesprochen und hatten Zeit für den einen oder anderen Plausch. Neben traditionellen Speisen standen auch einige kulinarische Köstlichkeiten im Angebot und wurden gerne genutzt. So gab es Wildspezialitäten am Stand der Jägerschaft in der Triftstraße. Auch für die Kleinsten wurde einiges geboten. Da zeitgleich die Kerwe gefeiert wurde, war rund um das auf den ehemaligen Schlosskellern errichtete Bürgerhaus ebenfalls Trubel angesagt. Es lockten Kinderkarussell, Süßwarenstand wie auch ein großes Gaugrehweiler Kuchenbuffet und der Weinstand des Weinguts Schmidt aus Obermoschel.