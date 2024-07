Viele Ortschaften im Donnersbergkreis wären glücklich darüber, das zu haben, was es seit dem 7. Juni in Gaugrehweiler wieder gibt: einen eigenen Dorfbäcker. Rainer Jochim hat sein Geschäft in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Schäffling nach einjähriger Pause erneut eröffnet.

2014 hat Rainer Jochim,