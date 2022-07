Die vereinseigene Sportwoche gerade abgeschlossen, steht für die SpVgg Gauersheim die nächste Partie auf dem Programm. Am Mittwoch empfängt die Mannschaft in der ersten Verbandspokalrunde den SV Kirchheimbolanden.

Der Bezirksligist kommt seinerseits mit der Empfehlung des Finaleinzugs bei der Albisheimer Sportwoche nach Gauersheim, spielt zudem eine Klasse höher als die SpVgg, die in der A-Klasse aktiv ist. Anpfiff ist heute Abend um 19.30 Uhr. Die SG Alsenztal, Absteiger aus der Bezirksliga, trifft am Freitagabend (19.15 Uhr) in Hochstätten auf die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein.

Die weiteren Donnersberger Vertreter steigen dann in der zweiten Runde am 10. August in den Verbandspokal ein. Der TuS Göllheim empfängt die SG Rockenhausen/Dörnbach (18 Uhr), die TSG Eisenberg spielt gegen den FV Freinsheim. Der ASV Winnweiler, künftig in der A-Klasse, trifft auf den Bezirksligisten SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg (beide 19 Uhr).

Kreispokal startet am 7. August

Auch der Kreispokal Kaiserslautern-Donnersberg beginnt in einigen Tagen und für einige Teams noch vor dem Start in die Liga-Partien. Am Sonntag 7. August stehen folgende Donnersberger Spiele auf dem Programm: SV Dielkirchen - TuS Ilbesheim, TSG Kerzenheim - SSV Dreisen (beide 15 Uhr).

Weitere Mannschaften, die dann in der zweiten Kreispokalrunde, am Mittwoch, 17. August, ins Geschehen eingreifen, sind die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil (Gegner steht noch nicht fest) und die TSG Zellertal (Gegner wird noch ermittelt). Außerdem kommt es zu folgenden Duellen: TSG Albisheim - TuS Stetten, TuS Bolanden - SpVgg Gauersheim, SG Appeltal - SV Imsbach, SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach - ASV Winnweiler, TuS Dannenfels - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel, SV Gundersweiler - TSG Kaiserslautern (alle Spiele 19 Uhr). Der Pokalsieger der vergangenen Saison, TuS Göllheim, trifft am 17. August, 19 Uhr, auf den TuS Ramsen, Mitkonkurrent der A-Klasse.