Die Stimmung wird gereizter. Immer wieder werden Mitarbeiter im Handel und Gastronomie in dieser Pandemie Opfer von Übergriffen. Auch in Eisenberg wurde dieser Tage eine Wirtin von einem Gast angegriffen. Es muss sich was ändern, da sind sich die Gastronomen einig.

Es ist eine Meldung, die Sorge bereitet: Samstagabend in Eisenberg. Ein 30-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim weigert sich, in einer Kneipe, so wie es die Corona-Verordnung vorsieht, einen