Gasgeruch hat am Dienstag Nachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in Kirchheimbolanden ausgelöst. Dies teilte die Polizei mit. In der Straße An den Kappesgärten mussten zwei Mehrparteienhäuser evakuiert werden. 27 Bewohner wurden entweder in der Stadthalle Kirchheimbolanden untergebracht, von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort betreut oder begaben sich zu Nachbarn und Verwandten. Die Feuerwehr untersuchte beide Gebäude und stellte fest, dass ein unsachgemäß entsorgtes Bauteil der Heizung eine geringe Menge Gas freigesetzt hatte. Ein Leck am System wurde nicht gefunden. Nach der Untersuchung konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.