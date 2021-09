Im Auftrag der EWR Netz GmbH werden ab 27. September für die Jahresabrechnung in Albisheim, Gauersheim, Kirchheimbolanden, Rittersheim und Stetten die Gaszähler abgelesen, in Kirchheimbolanden auch die Stromzähler. Die Ableser können sich ausweisen, sie kommen zu Berufstätigen auch in den frühen Abendstunden oder am Wochenende.

Die Zählerstände können alternativ ab 1. Oktober auch per E-Mail an ablesung-ewr@msp-metering.de oder telefonisch unter 069 588099380 mitgeteilt werden. Als Netzbetreiber ist die EWR zuständig für die Ablesung – unabhängig davon, mit welchem Anbieter ein Vertrag besteht, heißt es in der Pressemitteilung. Sollten die Zählerstände bis 4. November nicht vorliegen, werden sie von der EWR hochgerechnet.