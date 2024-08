Für Hobbygärtner und Pflanzenfreunde hieß es am Sonntag wieder „Auf zur Gartenzeit!“. Zum achten Mal hatte die Stadt Rockenhausen zu der beliebten Gartenmesse geladen. Programm und Angebot lockten bei Kaiserwetter zahlreiche Besucher in den Schlosspark.

„Es ist einfach jedes Jahr wieder schön hier“, war vielfach aus den Reihen der Messebesucher zu hören. Erste Gartenzeit-Profis fanden sich schon unmittelbar zur Eröffnung am Vormittag ein. So wechselten bereits um 10 Uhr erste Pflanzenschätze und Liebhaberstücke die Besitzer. Auch über den Tag herrschten reger Zulauf und große Kauflust an den Ständen und Buden.

Gut 50 Aussteller waren mit ihrem Angebot dabei und verwandelten die Nordpfalzmetropole in ein Mekka für Gartenfreunde. Bei den Anbietern wurden Stauden, Gräser und Blühpflanzen gehandelt. Auch auf der Suche nach Kräuter- und Gemüsepflanzen wurden die Besucher schnell fündig. Gleichermaßen nachgefragt: Gartendeko-Artikel und Handwerkskunst, Arbeiten aus Filz, Stoff, Ton sowie Schmiedeeisernes, Trockenkränze und Schmuck.

Gartenexperte gibt Tipps

Als Besuchermagnet erwies sich erneut der Infostand von Pflanzendoktor Andreas Raschke. Der Gartenexperte stand Ratsuchenden für Fragen und Problemen mit dem eigenen Garten zur Verfügung. Auf der Schlossterrasse war zum zweiten Mal der „Nordpfälzer Fotostammtisch“ zu Gast. Dank der guten Witterung konnten die Fotoarbeiten mit Naturaufnahmen im Außenbereich ausgestellt werden.

Bereits vor der Mittagszeit gab es eine rege Nachfrage nach Kaffee und Kuchen im Café vor der Bühne. Deftige und süße Spezialitäten gab es im Bereich rund um die Schlossterrasse.

Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten

Die Rockenhausener Gartenzeit hat sich bei Hobbygärtnern und Gartendeko-Freunden längst als feste Größe im Veranstaltungskalender etabliert. Auch über den Kreis hinaus zieht die Messe Besucher an. Parkplätze waren am Sonntag trotz umfangreicher Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet äußerst begehrt.

Viele Besucher nutzten den Tag nicht nur zum Blumen-Shopping. An den Ständen entwickelte sich ein lebhafter Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten. Die Aussteller zeigten sich mit der Veranstaltung allgemein zufrieden. Sie waren vor allem erleichtert, dass es nicht mehr so drückend heiß war wie am Vortag.

Bunt gekleidete Stelzenläufer unterwegs

Das perfekte Sonntagswetter lockte zahlreiche Familien mit Kindern in den Park. Am Nachmittag bot der Zirkus Pepperoni Mitmachaktionen für die jüngsten Besucher an. Farbenfroh gekleidete Stelzenläufer waren in ihren bunten Kostümen rund um das Schloss unterwegs.

Die Stadt und das ehrenamtliche „Team 4“ konnten als Organisatoren mit der Gartenzeit erneut ein Ausrufezeichen im Gartenjahr-Kalender setzen. Die neunte Auflage am letzten Sonntag im August 2025 dürfte daher sicher schon mal vorgemerkt werden.