Im Schlosspark Rockenhausen herrschte am Sonntag erneut „volles Haus“ bei der diesjährigen „GartenZeit“. Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber erwartete ein bunter Reigen an Verkaufs- und Verzehrständen. Knapp 50 Aussteller waren mit ihrem Angebot vor Ort.

Pünktlich zur Öffnung des Marktes um 10 Uhr strömten die Besucher in Scharen auf die Parkfläche am Wasserturm. „Da ist die Auswahl noch größer. Pflanzensammler, die spezielle Raritäten suchen, kommen gleich morgens“, weiß Standbetreiber Knut Desgranges, der mit seinem Angebot an Hostas wiederholt dabei ist.

Liebhaber von Stauden, Bodendeckern und Kräutern konnten sich über ein großes Sortiment freuen. Der farbenfrohe Teppich aus Sommer- und Herbstblühern zeigte auch gleich: das Pflanzenangebot ist das „Herz der Messe“. Entsprechend hoch war besonders an den Ständen der Gärtnereien die Kauflaune der Besucher. Die Frage „Nehmen Sie die gleich mit oder soll ich Sie Ihnen erstmal wegstellen?“ war oft zu vernehmen. Der Service, die gekauften Pflanzen erst beim Verlassen der Messe am Stand abzuholen, wurde zahlreich in Anspruch genommen.

Tipps vom Gartendoktor

Beim benachbarten Aussteller gab es zudem noch gleich Beratung und Hilfe. Der „Gartendoktor“ gab vor Ort Tipps zu den Themen Gartenpflege und Probleme mit Pflanzen. Die Dienstleistung der Gartenakademie Rheinland-Pfalz bot Besuchern die Möglichkeit, ihre eigenen Pflanzen mitzubringen und sich praktische Pflegetipps zu holen. Das Angebot aus dem Vorjahr hatte sich schon herumgesprochen und wurde wieder gerne wahrgenommen. Auch der Stand des Nabu in unmittelbarer Nähe war mit umfangreichen Informationen und Aktionen rund um die Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit vertreten. Sowie die Aufforderung zur Spende von alten Handys. Die Erlöse sollen in einen Insektenschutzfonds fließen.

Besonders groß war die Palette an Verkaufsständen mit Gartendekoration aller Art. Ein schier unerschöpfliches Sortiment erwartete hier die Besucher. So durften neben Türkränzen, Blechschildern und Keramiken natürlich auch trendige Einhörner für den Vorgarten nicht fehlen. Vielseitig war in diesem Jahr auch das Angebot an Edelrostfiguren in allen Varianten. Und auch modisch Interessierte kamen auf ihre Kosten – Strohhüte und Goldschmiedekunst waren auf dem Markt ebenfalls vertreten.

„Selbst gebacken“ gab es lange nicht

An etablierter Stelle im Park vor der Bühne war wieder das Café angesiedelt. Zu einem Päuschen bei Kaffee und Kuchen lud es die Besucher auf eine große Couch und Lounge-Möbeln in Palettenoptik ein. „Selbst gebackener Kuchen – das gab es gefühlt lange nicht. Das haben wir vermisst“, freuten sich Susanne Kriesche und ihre Tochter Annika Richter. Die beiden waren extra für die GartenZeit aus Weiler bei Bingen angereist und bereits gegen 11.30 Uhr in bester Kauflaune auf dem Markt unterwegs. „Wir sind gleich morgens gekommen – man weiß ja auch nie, wie das Wetter wird.“ Die Sorge war am heutigen Sonntag allerdings unbegründet: anders als im Vorjahr hatte sich der Wettergott von seiner besten Seite gezeigt.

Befreite Stimmung

Das Wetter war auf der diesjährigen GartenZeit nicht der einzige Faktor, der einen Unterschied zum vergangenen Jahr machte: „Die Besucher sind viel freier und kaufwilliger. Die Masken sind weggefallen. Das ist dieses Jahr viel besser“, bestätigte Claudia Hintzen von der Creativ-Floral Gärtnerei in Alsenz. So war der Zugang zur Gartenmesse wieder frei von allen Seiten und ohne zeitliche Beschränkungen möglich. „Die Stimmung ist ganz anders, das merkt man nicht nur an Verkaufszahlen,“ sagte Hintzen. Viele Besucher – sowie zahlreiche Vierbeiner – schlenderten so entspannt zwischen den Bäumen und Ständen im Park umher. Auch der neu hinzugekommene Kinderspielplatz wurde gut besucht.

Bei einer leckeren Waffel, einem „Rostigen Ritter“ oder einem Gläschen Wein ließ sich das Fachsimpeln unter Gleichgesinnten nach dem Einkaufsbummel noch ein wenig fortsetzen.