Gleich zwei Unfallfluchten haben sich in den vergangenen Tagen in der VG Kirchheimbolanden ereignet. Am Donnerstag wurde zwischen 5.30 und 14.15 Uhr ein parkendes Auto in der Hauptstraße in Marnheim angefahren. Dabei wurde laut Polizei der Außenspiegel beschädigt.

In Orbis wurde zwischen dem 2. Dezember, 7.20 Uhr, und dem 6. Dezember, 16 Uhr, ein Gartenzaun eines Einfamilienhauses in der Straße Selzgarten touchiert. Beide Unfallverursacher verließen die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-2700 zu melden.