In Orbis hat ein Unbekannter am Donnerstag im Laufe des Vormittags mit seinem Auto einen Gartenzaun im Selzgarten gestreift. Wie die Polizei meldet, hat der Verursacher sich aus dem Staub gemacht und nicht um den Schaden gekümmert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06352 9112700 oder per Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de zu melden.