Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn alles klappt, rücken Ende April die Bagger in der Gartenstraße in Kerzenheim an. Der Gemeinderat gab am Montag einstimmig grünes Licht für den Vollausbau dieser Straße. Die anteiligen Kosten am Ausbau für die Gemeinde liegen bei 140.000 Euro.

In seinem Straßenausbauprogramm hat der Kerzenheimer Gemeinderat schon vor längerer Zeit festgelegt, dass die Jahnstraße, die Blumenstraße sowie die Gartenstraße