Seit zwei Wochen sind Bagger in der Kerzenheimer Gartenstraße im Einsatz. Hier werden in den kommenden Monaten umfangreiche Ausbau-Arbeiten stattfinden, ein Ende ist für Anfang 2023 vorgesehen. Der Gemeinderat gab für die Arbeiten bereits im Frühjahr grünes Licht.

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms von Kerzenheim hatte der Gemeinderat vor einiger Zeit beschlossen, dass die Jahnstraße, die Blumenstraße sowie die Gartenstraße saniert und ausgebaut werden sollen. Die einzelnen Straßen sollen nach und nach abgearbeitet werden. Der Ausbau der Gartenstraße umfasst dabei eine Fläche von rund 500 Quadratmetern, auf einer Länge von 90 Metern.

Zunächst wurden die Abwasser-Anschlüsse der Anlieger erneuert. Der Kanal selbst konnte bereits vor einigen Monaten ausgebessert werden. Als nächstes werden die Wasserleitung und natürlich auch die Hausanschlüsse erneuert. Die vorhandene Leitung, die noch aus den 60ern stammt, ist in die Jahre gekommen, wie Andreas Lill von den VG-Werken berichtete. In den vergangenen Jahren seien vermehrt Wasserrohrbrüche aufgetreten, die mit hohem Kostenaufwand repariert werden mussten. Für diese Maßnahmen rechnen die VG-Werke mit Kosten in Höhe von rund 97.000 Euro, die von ihnen getragen werden.

Anwohner sollen möglichst geschont werden

Außerdem wird die Straßendecke komplett erneuert und die Gehwege werden ausgebaut. Der vorhandene Straßenbelag samt Unterbau wird entfernt und neu gemacht. Um bei diesen Bauarbeiten Synergieeffekte nutzen zu können, wurden alle Maßnahmen in einem Zeitfenster zusammengefasst, so dass die Belastung für die Anwohner in Grenzen gehalten werden kann. Für die neue Straßendecke rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 140.000 Euro.

Wenn alles gut geht und das Wetter entsprechend mitspielt, können die Arbeiten an den Leitungen wahrscheinlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Andreas Lill rechnet jedoch mit einem Abschluss der kompletten Baumaßnahme erst im Januar 2023.