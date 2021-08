48 Marktbetreiber präsentieren am Sonntag, 29. August, von 10 bis 18 Uhr trotz steigernder Inszidenzzahlen ihr buntes und vielfältiges Angebot auf dem Rockenhausener Gartenmarkt. Obwohl Team 4 von der Standortentwicklung Rockenhausen zunächst befürchtete, die Gartenzeit bei einem Inszidenzwert über 35 absagen zu müssen, kann der Markt wie geplant veranstaltet werden. „Mit unserem bestehenden Konzept haben wir die Genehmigung von der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden bekommen“, sagt Team vier Vorsitzende Michaela Schwind-Grimm.

„Gemäß der aktuellen Vorschriften dürfen sich 500 Personen gleichzeitig im Schlosspark aufhalten“, erklärt Schwind-Grimm. „Entsprechend haben wir die Veranstaltung in unterschiedlichen Zeitzonen geplant.“ Für einen Besuch stehen vier Zeitzonen zur Verfügung mit jeweils zwei Stunden Verweildauer im Park, beginnend ab 10 Uhr. „So haben wir zusätzlich eine lückenlose Registrierung der Besucher.“

Online und an zwei Freitagen auf dem Wochenmarkt in Rockenhausen konnten sich Besucher für die Gartenzeit anmelden. „Das gesamte Gelände ist abgesperrt und der Zugang wird kontrolliert.“ Die Eingänge seien am Rognacplatz sowie am Parkplatz im Mühlweg.

Nicht nur Blumenfreunde und Gärtner dürfen sich auf die Gartenzeit freuen, sondern auch die Bewunderer der Handwerkskunst, der Schmuckunikaten und der Landhausmode. Korbflechtvorführungen stehen auf dem Programm und für Kinder wird eine Natur-Fühl- und Duftstation mit Ratespiel aufgebaut. Neu auf der Gartenzeit sind auch Sandsteinbrunnen sowie Elektro- und Akku-Gartengeräte. Zusätzlich gibt es ein kulinarisches Angebot.