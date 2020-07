Am späten Dienstagabend geriet auf einem Grundstück im Bereich des Marktplatzes ein frei stehendes, gemauertes Gartenhaus in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, das Gartenhaus brannte jedoch bis auf die Mauern vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund fünftausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Einsatz waren die Feuerwehren mehrerer Ortschaften beteiligt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 917-0 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden.