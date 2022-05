Grün ist sie – die Hoffnung. Diese Vorstellung wird auf besondere Art und Weise von Heike Boomgaarden transportiert, die in den kommenden Wochen dreimal in der Nordpfalz Station machen wird. Mit ihren Pflanzen tut sie mehrfach Gutes.

Viele kennen vermutlich Heike Boomgaarden bereits aus anderen Zusammenhängen: Sie ist Gartenbauingenieurin, hat ihr Büro im Hunsrück, berät Städte und Gemeinden, leitet Projekte, schreibt Bücher und arbeitet außerdem als Radio- und TV-Gartenexpertin. Biodiversität und Strategien gegen den Klimawandel liegen ihr besonders am Herzen. „Das Wohl unserer Kinder hängt von der Vielfalt ab“, sagt sie. „Die gilt es zu erhalten oder wieder herzustellen.“

Eine beeindruckende Aktion hat vor kurzem im Ahrtal stattgefunden. Mit zahlreichen Helfern hat Heike Boomgaarden dort 20.000 Pflanzen in die Erde gebracht, davon 5000 Rosen von Züchtern aus der Ukraine. Der Landfrauenverband Donnersbergkreis und seine Vorsitzende Monika Kasserra freuen sich sehr darüber, dass die Moderatorin die Einladung angenommen hat und nun in einer besonderen Mission an den kommenden Freitagen drei Nordpfälzer Orte besuchen wird: am 6. Mai Steinbach, am 13. Mai Gerbach und am 20. Mai Rockenhausen.

Erlös kommt krebskranken Kindern zugute

Im Gepäck – beziehungsweise im Bus – haben wird sie Pflanzen, Sommerstauden vor allem, die bienenfreundlich und hitzeverträglich sind. Die Pflanzen werden von verschiedenen Gärtnereien gesponsert und im Rahmen der Aktionen verkauft. Der Erlös geht an die Organisation „Vor-Tour der Hoffnung“, die krebskranke Kinder und deren Angehörige unterstützt.

Heike Boomgaarden freut sich auf die Fahrten und auf das Zusammentreffen mit den Landfrauen und mit den Besuchern: „Das sind immer fröhliche Veranstaltungen, bei denen viel Austausch stattfindet. Ich beantworte gern Fragen und suche mit den Interessierten nach Lösungen für ihre vielleicht vorhandenen Garten- und Pflanzenprobleme.“ Für das kulinarische Ambiente werden die jeweiligen Ortsgruppen der Landfrauen sorgen: In Steinbach gibt es Kaffee und Kuchen, in Gerbach Gegrilltes und in Rockenhausen Waffeln.

Info

Der Vor-Tour-Bus „Hoffnung pflanzen“ steht jeweils von 15 bis 17 Uhr am 6. Mai in Steinbach auf dem Bürgerhausplatz, am 13. Mai in Gerbach an der Appeltalhalle und am 20. Mai in Rockenhausen auf dem Marktplatz.