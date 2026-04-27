Der Abstieg aus der Verbandsliga scheint für den TuS Steinbach somit besiegelt zu sein. Ein Gästespieler hatte hingegen in Durchgang zwei seinen großen Auftritt.

Verbandsligist TuS Steinbach verlor am Sonntagnachmittag auch sein Heimspiel gegen den Tabellenneunten TuS Marienborn mit 3:4. Und das nach einer scheinbar sicheren 3:0-Habzeitführung.

Überragender Spieler auf dem Platz: Felix Schwab, der die Rheinhessen mit einem Hattrick auf die Siegerstraße brachte. Nun ist für den TuS Steinbach auch klar. Den ersten Nichtabstiegsplatz, den derzeit der SV Steinwenden als Tabellenzwölfter belegt, können die Donnersberger nicht mehr schaffen. Die Steinbacher stehen bei noch vier ausstehenden Saisonspielen derzeit bei 15 Punkten. Der SV Steinwenden hat aber schon 28 Punkte gesammelt.

2:0-Führung nach einer Viertelstunde

Genauso viele wie der Viertletzte FK Pirmasens II, der auf dem ersten direkten Abstiegsrang steht. Nur noch den 14. und drittletzten Rang können die Steinbacher erreichen. Dort steht aktuell der SV Morlautern mit 20 Punkten. Derzeitiges Tabellenschlusslicht ist der VfB Bodenheim, der 13 Punkte bislang eingefahren hat. Der Abstieg der Steinbacher in die Landesliga West ist derzeit also sehr wahrscheinlich.

Die Partie passte für das große Pech der Steinbacher in dieser Saison. In der ersten Hälfte machten die Platzherren ein klasse Spiel. Mit einer aggressiven Herangehensweise brachte der TuS die Marienborner in Bedrängnis. Lorenzo Hernandez gelang das 1:0 (12.) für die Platzherren. Die Marienborner monierten zwar ein Foulspiel an ihrem Torwart Paul Bienefeld, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Beflügelt durch den Treffer machten die Steinbacher weiter Druck. Mit Erfolg. Eine Flanke von Julius Neu wurde von einem Marienborner Abwehrbein noch abgefälscht und senkte sich als schließlich als Bogenlampe über TuS-Schlussmann Bienefeld hinweg ins Tor. Die Platzherren führten nach einer Viertelstunde mit 2:0 (15.).

Marienborn leckt Blut, Felix Schwab trifft

Und es wurde für den TuS Steinbach noch besser. Nach einer flüssigen Kombination erzielte Angreifer Ricky Schander das 3:0 (31.). Es war der achte Saisontreffer des Steinbacher Spielers. Natürlich gab es Riesenjubel beim TuS. Das Tor schien schon eine Vorentscheidung zu sein, weil die Marienborner auch bis zur Pause nicht in ihren Rhythmus fanden.

Das änderte sich dann aber aus Sicht der Platzherren jäh nach dem Seitenwechsel. Die Rheinhessen setzten in der Folge voll auf Offensive. Der Marienborner Torjäger Luka Baljak nahm eine Flanke von seinem Teamkollegen Antonio Serratores volley und überwand den Steinbacher Torwart Klaus Siebecker zum 1:3 (59.). Plötzlich schienen die Steinbacher nervös zu werden. Und die Marienborner hatten Blut geleckt. Vor allem Felix Schwab. Der offensive Mittelfeldspieler verkürzte zunächst auf 2:3 (65.). Dann kassierten die Steinbacher eine Zeitstrafe (68.). In Überzahl gelang dem TuS Marienborn das 3:3 (73.). Erneut war Felix Schwab der Torschütze. Und der Marienborner krönte schließlich seinen Auftritt vier Minuten vor Schluss, als er Siebecker im Steinbacher Gehäuse zum 4:3 (86.) überwand.

Am Sonntag in Steinwenden

Die Rheinhessen hatten das Spiel gedreht und gaben den knappen Vorsprung in der Schlussphase auch nicht mehr her. Für den TuS Steinbach geht es am Sonntag beim SV Steinwenden weiter. Das Ziel bleibt es, vielleicht den Drittletzten SV Morlautern einzuholen – und nicht als Tabellenletzter die Saison abzuschließen.