„Großer Bahnhof“ und festlicher Empfang für den in den Ruhestand offiziell verabschiedeten Bezirkskantor Martin Reitzig am Sonntag. Und dies im Rahmen eines großen Gala-Chor- und Orchesterkonzerts mit Solisten in der dicht besetzten protestantischen Paulskirche Kirchheimbolanden.

Die überaus vielen Mitwirkenden und Konzertbesucher bekundeten zunächst einmal ihre Solidarität und Anerkennung eines verdienstvollen Lebenswerks des Bezirkskantors Reitzig mit