Der israelische Dichter Gad Kaynar ist am 25. Mai Gast der vom Donnersberger Literaturverein organisierten Reihe „Kibo liest und lauscht“. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Museum im Stadtpalais.

Die Eltern des 1947 geborenen Gad Kaynar, der ursprünglich Kissinger hieß, emigrierten 1937 aus Bad Kissingen zuerst nach Triest, dann nach Tel Aviv, wo sie sich eine neue Existenz aufbaute. Seine Familie ist mit dem früheren Außenminister der USA verwandt, teilt der Literaturverein mit.

Gad Kaynar ist Professor für Theaterwissenschaft an der Universität in Tel Aviv und Leiter der Sektion Regie und Dramaturgie. Er unterrichtete zudem an verschiedenen Hochschulen, darunter an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, wo er mehrere Jahre lebte.

Auch Theaterexperte und Übersetzer

Er hat viele Theaterstücke aus dem Schwedischen und Norwegischen ins Hebräische übersetzt, darunter Werke von Henrik Ibsen, Ingmar Bergmann, Gotthold Ephraim Lessing oder Patrick Süskind, war aber auch selbst als Dramaturg am israelischen Nationaltheater tätig, schauspielerte und führte Regie. Gad Kaynar hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht, die auch ins Englische und Spanische übersetzt wurden.

In Kirchheimbolanden wird Gad Kaynar – zu Celloklängen von Antonio Kapper von der Hochschule für Musik, Mainz – eine Auswahl seiner Gedichte vortragen, die aus dem Hebräischen übersetzt sind.