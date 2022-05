Als er aus einem Grundstück in der Landsbergstraße in Obermoschel in den fließenden Verkehr einfahren wollte, stieß ein Gabelstapler-Fahrer am Mittwoch gegen 11.40 gegen ein dort fahrendes Auto. Dabei wurde der PKW auf der kompletten Beifahrerseite beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.