Günter Müller und Eugen Zepp sind neue Ehrenbürger der Ortsgemeinde Alsenz. Die Auszeichnung hat Ortsbürgermeisterin Karin Wänke am Sonntag während des Neujahrsempfangs der Ortsgemeinde vorgenommen.

Den Entschluss, Günter Müller und Eugen Zepp für ihre vielfältigen Verdienste zu Ehrenbürgern zu ernennen, hat der Gemeinderat im vorigen November gefasst. Beide sind nicht in Alsenz geboren, wie der ehemalige VG-Bürgermeister von Alsenz-Obermoschel, Arno Mohr, in seiner launigen Laudatio erwähnte. Nicht das einzige verbindende Element zwischen den Geehrten: Sie gehörten dem Sternzeichen Steinbock an – folglich zeichneten sie Vernunft, Nachdenklichkeit, Bodenständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Fleiß sowie der unbändige Ehrgeiz aus, ein Ziel zu erreichen.

Aber es gebe auch Unterschiede, so Mohr weiter: Während Eugen Zepp der „akademische Visionär und Vordenker“ gewesen sei, habe sich Günter Müller aufgrund seiner Ingenieursausbildung mehr auf das „Handwerkliche“ konzentriert. So seien zusammen mit weiteren Helferinnen und Helfern – genannt wurden unter anderem Hans Wulf und Hermann Unkrich – zielstrebig viele Erfolge auf kulturellem Gebiet erzielt worden: 1977/78 das Heimatmuseum mit Nordpfalz-Galerie, 1995 das Pfälzische Steinhauermuseum (PSM) mit Galerie im Obergeschoss sowie kleinem Grenz- und Gemarkungssteinpark vor dem Gebäude; 2005 wurde dann der Deutsche Geologische Sandsteinpark in der Uferstraße zusammen mit dem Steinhauer-Rundweg, 2019 dann noch der „Steinemann“ eingeweiht. Alles zudem mit ganzjähriger ehrenamtlicher Betreuung.

Fast wäre Zepp an München „verloren“ gegangen

Auf diese kulturellen Einrichtungen könne Alsenz stolz sein, an ihnen würden auch noch künftige Generationen ihre Freude haben, so Mohr. Sowohl der 83-jährige Zepp als auch der 87-jährige Müller betonten, dass dieser fünf Jahrzehnte währende ehrenamtliche Einsatz sie auch ein Stück „jung“ gehalten habe. Der Laudator wies auch darauf hin, dass Eugen Zepp beinahe an die Stadt München „verloren“ gegangen sei: 1962 ist er in die bayerische Metropole gezogen, hat 1968 eine Stelle als Bild- und Steinhauermeister im Bayerischen Nationalmuseum angenommen, wo er hauptsächlich als Restaurator tätig war, und zudem noch Ausgrabungen in aller Welt fachlich begleitet. Auch Müller hatte es als junger Ingenieur nach München zu den Dornier-Flugzeugwerken gezogen, aus beruflichen Gründen kehrte er später jedoch in die Nordpfalz zurück.

Dass Eugen Zepp für Alsenz „gerettet“ werden konnte, sei der 1200-Jahrfeier zu verdanken gewesen, sagte Mohr. Der damalige Ortsbürgermeister Karl W. May bat Zepp, die Jubiläumsausstellung zu organisieren und noch einiges mehr für die Chronik zusammenzustellen. Daraus resultierte dann letztlich Zepps „Lieblingskind“: der Historische Verein der Nordpfalz Alsenz (HVNA), den er 23 Jahre lang führte und dessen Ehrenvorsitzender er heute ist. Zu allen Veranstaltungen in Alsenz hat der HVNA Ausstellungen organisiert, dafür kehrte Zepp immer eigens aus München in die Heimat zurück.

Mundartlesungen und Steinhauerkurse

Die Nordpfälzer Mundart liegt Zepp ebenfalls sehr am Herzen. Zwei Bücher hat der Verein herausgegeben, im kommenden Jahr wird anlässlich des Weihnachtsmarkts zur 25. Mundartlesung in die Galerie des PSM eingeladen. Etliche hochkarätige Münz-Ausstellungen hat Zepp ebenfalls von München in die Nordpfalz geholt. Bei Aufenthalten in China, in Nepal, in Tibet oder im Libanon hat er sein profundes Wissen an viele Menschen und Studenten weitergegeben.

Beide Ehrenbürger seien auch nicht müde geworden, in Ferienkursen Kindern erste Kenntnisse im Steinhauerhandwerk zu vermitteln. Daran hatten sie enorm viel Spaß und Freude, betonten sie unisono. Einen augenzwinkernden Wunsch gab es abschließend an Günter Müller: dass er seine Konstruktion eines Prägefallhammers für den „Alsenzer Pinnich“ (Pfennig) auf den Euro umbaut – damit wäre die Gemeinde auf einen Schlag ihre finanziellen Sorgen los.

Als Ortsbürgermeisterin Karin Wänke die Ehrenbürger-Urkunden an Eugen Zepp und Günter Müller überreichte, erhoben sich alle Gäste in der vollbesetzten Nordpfalzhalle von ihren Plätzen und zollten den Geehrten mit lang anhaltendem Applaus Respekt für ihre Lebensleistung.