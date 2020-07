Seit 1. Juli 2020 ist Günter Brück neuer Vorstandssprecher der Volksbank Alzey-Worms. Damit übernimmt er das Ruder von Vorgänger Armin Bork, der zum 30. Juni in den Ruhestand gegangen ist.

Günter Brück kann auf eine 25-jährige Vorstandskarriere zurückblicken. Zunächst war er ab 1. Juli 1995 bei der Volksbank Wörrstadt und ab 1. Juli 1998 durch Fusion bei der Volksbank Alzey tätig. Seit 1. Januar 2012 ist er durch die Fusion der ehemaligen Volksbanken Alzey und Worms-Wonnegau Teil des Führungsteams der Volksbank Alzey-Worms. Ob Vertriebs- oder Betriebsbereich, im Laufe seiner Karriere hat er alle Ressorts bereits verantwortet – aktuell sind es die Bereiche Personalmanagement, Digitalisierung und Innovation, Vertriebsservice sowie die Volksbank Immobilien GmbH. Brück sei der Region Rheinhessen und Pfalz sowie den dort lebenden Menschen, verbunden, betont die Volksbank in ihrer Pressemitteilung zum Führungswechsel. Seine Ernennung zum Vorstandssprecher erfolge in wirtschaftlich herausfordernder Zeit. Jedoch blicke Brück optimistisch in die Zukunft: „Die Volksbank Alzey-Worms ist ein kerngesundes Kreditinstitut, das seit vielen Jahren eine umsichtige Geschäftspolitik betreibt.“

Diese habe Armin Bork mitgeprägt, der achtundvierzig Jahre, davon über einunddreißig im Vorstand, für die Volksbank wirkte. Begonnen hatte seine berufliche Laufbahn am 1. August 1972 als Auszubildender bei der Volksbank Wonnegau Osthofen. 1985 wurde Bork zum Prokuristen ernannt und vier Jahre später in den Vorstand berufen. Er prägte die Fusion mit der Volksbank Worms und auch den Zusammenschluss im Jahr 2012 mit den Alzeyer Nachbarn. Federführend war Bork zudem 2014 beim Anschluss der VR-Bank Mainz an die Volksbank Alzey-Worms.red/jös