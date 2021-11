Die steigenden Corona-Inzidenzen haben ein neues Opfer: Auch der Göllheimer Weihnachtsmarkt wurde jetzt abgesagt.

Er war auf Samstag, 4. Dezember, terminiert und sollte pandemiebedingt im Hof der Kulturscheune Behlen stattfinden. Eingangskontrollen wären so einfacher gewesen, hatte Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller noch im Oktober erklärt.

Aber selbst diese Vorsichtsmaßnahmen hat die Führung der Gemeinde, bestehend aus Hartmüller, den Beigeordneten und den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, jetzt als nicht ausreichend bewertet. „Nachdem bereits die Seniorenweihnachtsfeier, geplant für 28. November, nicht stattfinden kann, haben wir jetzt einvernehmlich beschlossen, auch den Weihnachtsmarkt abzusagen“, sagte Hartmüller am Mittwoch. Einige Vereine, von denen der Weihnachtsmarkt in der Hauptsache getragen werde, hätten sich bereits zurückgezogen, und auch viele Bürger hätten aufgrund der aktuellen Situation angekündigt, die Veranstaltung nicht zu besuchen.

Krippe wird wieder aufgebaut

Es werde allerdings im „Gaulsstall“ neben Haus Gylnheim wieder die Krippe aufgebaut. „In dem Raum daneben können sich alle Göllheimer Kinder ein Geschenk abholen, das der Nikolaus dort in einen Korb gelegt hat“, kündigte Hartmüller an. „Die Kinder können sich am 4. Advent, dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag selbst bedienen. Auch die Senioren ab 75 Jahren erhalten wieder ein persönliches Geschenk der Kindertagesstätten, Kirchen und Gemeinde, das ihnen vor Weihnachten nach Hause gebracht wird“, so der Ortschef. Zudem werde der Musikverein an verschiedenen Stellen im Ort Weihnachtslieder spielen. Um einen größeren Auflauf zu verhindern, geschehe dies spontan ohne große Vorankündigung.