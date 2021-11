Zwei Trainer der Kampfsportschule Black Eagle in Göllheim haben vor Kurzem an einem Treffen der „besten 25 Trainer Deutschlands“ teilgenommen, berichtet Jürgen Kastner. Für Assistenztrainer Lukas Helbig war es ein besonderes Erlebnis.

Lukas Helbig ist 17 Jahre alt, wohnt in Kirchheimbolanden. „Er leitet bei uns auch das Kindertraining im BJJ (Brazilian Jiu Jitsu) und hat außerdem den braunen Gürtel im Kickboxen. Für die Teilnahme und Hilfe an diesem Tag bekam er einen weiteren Streifen auf seinen blauen Gürtel.“ Mit vier Streifen wechsle der Gürtel zu violett, damit verbunden sei auch die Trainerlizenz, erklärt Kampfschulleiter Jürgen Kastner. Helbig ist noch neu im Trainergeschäft: „Lukas trainiert bei uns seit 1. Juni“, erzählt Kastner. Zu seinen Erfolgen zählten unter anderem die Siege in zwei Gewichtsklassen auf den Munich Open, mit denen sich Helbig für die WM qualifiziert habe, die wegen Corona ausgefallen sei.

Das Treffen verschiedener Trainer Deutschlands werde einmal im Jahr vom Verband der MAA (Martial Arts Association) durchgeführt. „Wir Dozenten geben den Lehrgang kostenlos und der Erlös geht meist an ein Kinderhilfswerk, in diesem Jahr aber an die Flutopfer im Ahrtal“, berichtet Kastner, der selbst als Trainer dabei war. Die Teilnehmer konnten verschiedene Kampfkünste wie Jiu-Jitsu, Taekwondo, Wing Chun oder Brazilian Jiu Jitsu ausprobieren.