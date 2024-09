Bei einer Vorpremiere am Mittwoch, 11. September, präsentierte die Theatergruppe KKT-Theater im Göllheimer Kulturkarree erstmalig vor Publikum ihr neues Stück „Alles klar, Kathi? – Die Legende von den braven und wilden Frauen“.

Die Komödie wurde frei nach William Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ in einer der Zeit und der Region angepassten Version angelegt.

Die Geschichte: Kathi (Simone Wack-Matheis), die Widerspenstige und Bianca (Andrea Antweiler), die Sanfte, sollen unter die Haube. Doch ihr Vater Baptista (Siegfried Ries) will erst die „Emanze“ Kathi verheiraten, bevor er der zahmen Bianca die Ehe erlaubt. Doch kaum ein Mann traut sich an die selbstbewusste Kathi, die der Männerwelt Paroli bietet. Mit Ausnahme von Petruchio (Thomas Dittrich), der mit Hilfe von verschiedensten Manövern die Widerspenstige in ein braves Eheweib verwandelt.

Shakespeare trifft auf Moderne

Die Hauptdarsteller brillieren in der liebevollen Regie von Doris Bugiels. Alle Rollen haben ihre Idealbesetzung gefunden, ob es nun die „Emanze“ Emma-Laura (Sandra Hösel), Hortensio (Peter Matheis) oder Tranio (Mathias Nabinger) nebst Lucentio (Steffen Antweiler) ist. Die klassischen Namen sind geblieben, die Handlung ebenfalls, aber herrlich angepasst an die Gegenwart. Es geht um Frauen und Gleichberechtigung: Die Inszenierung greift den ewigen Geschlechterkampf auf und setzt die Shakespeare-Vorlage so gelungen um, dass bei allem Ernst kein Auge trocken bleibt. Die Schauspieltruppe begeistert das Publikum, und der Kulturhof verwandelt sich in eine stimmungsvolle italienische Landschaft. Die Bühne und die Kostüme sind stimmig bis ins letzte Detail.

Shakespeare hatte seine Stücke als Volkskunst angelegt. Das überschäumende und brodelnde Spiel aller Göllheimer Beteiligten bietet Volkstheater im besten Sinne. Der klassischen Vorlage wird ebenso Respekt gezollt wie dem Unterhaltungsanspruch des zeitgenössischen Publikums. Die Aufführung ist voll gelungener Überraschungen, komödiantischen Zuckerstückchen und abwechslungsreichen Pointen, sodass zweieinhalb Stunden im Flug vergehen. Die Theatertruppe um Doris Bugiel hat alle Herzen im Sturm erobert und wird dem Göllheimer Kultursommer mit seiner Legende von braven und wilden Frauen einen neuen Höhepunkt hinzufügen.

Info

„Alles klar, Kathi?“ wird noch am Samstag, 14. September, um 19 Uhr und am Sonntag, 15. September, 17 Uhr, im Kulturhof Göllheim aufgeführt. Restkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich.