Seit März sind die Proben für das erste große Theaterstück der Göllheimer Kulturkarree-Theatergruppe im Gange. Es geht zurück ins Mittelalter zur Schlacht am Hasenbühl. Das ernste Stück ist in mancher Weise eine Herausforderung.

„Alles zurück auf Anfang und noch einmal“, ruft die Regisseurin, und die gesamte Truppe um Doris Bugiel stellt sich zum Beginn der letzten Szene nochmals auf, Ton und Musik werden zurückgefahren, es kann neu beginnen. Es wird ein ernstes Stück, das aber kaum weniger an Unterhaltung und Information über die Göllheimer Geschichte geben wird als seine komödiantischen Vorgänger.

Anlässlich des 725. Jubiläums der Schlacht am Hasenbühl, die im Mittelalter in Göllheim die Weichen für eine politische Neuordnung stellte, wird das Stück „Die Schlacht“ aufgeführt werden. Wie Regisseurin und Mitautorin Doris Bugiel erklärt, handelt es sich dabei um eine Neubearbeitung des Stückes von Heinrich Kraus, das 1998 für das große Jubiläumsspektakel geschrieben wurde. „Ich habe das Stück gekürzt, mit neuen Szenen, Literaturzitaten und Musik ergänzt“, erklärt sie. „Es geht darin um die Geschichte einer Müllerfamilie vor den Toren Göllheims, die in die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Adolf von Nassau und Albrecht von Österreich auf tragische Weise hineingezogen wird.“

Ernstes Stück schwerer als Komödie

Nach Möglichkeit wird zweimal wöchentlich geprobt, was bei einer Gruppe, deren Mitglieder noch mitten im Berufsleben eingebunden sind, gar nicht so einfach zu terminieren ist. Doch die 19 Schauspieler und Schauspielerinnen versuchen, mit viel Disziplin alles zu ermöglichen. Man merkt es schon bei den Proben, sie alle hat das Schauspielfieber gepackt. „Das Stück ist hochspannend, und da muss unser Einsatz stimmen“, berichtet Ria Baumgärtner, die schon in den anderen Stücken der Göllheimer Theaterfreunde eingebunden war. „Die Komödien waren da für mich einfacher, denn da konnte ein verpasster Einsatz mit einer lustigen Bemerkung übergangen werden, hier muss mein Text sitzen.“

Doch da hilft die jahrelange Erfahrung der Bühnenfachfrau Bugiel, die mit ihren Schüleraufführungen am Gymnasium Weierhof schon so etwas wie nordpfälzische Theatergeschichte geschrieben hat. Ihre Göllheimer Theaterleute nehmen Vorschläge und Kritik an, und geben ihr Bestes, sie umzusetzen. Jetzt gerade läuft die Probe zum ersten Mal in dem beeindruckenden Bühnenbild im Haus Gylnheim, das Hermann Stabel entworfen und zusammen mit Dieter Magsamen angefertigt hat.

Die Gefühle der einfachen Menschen

„Hermann Stabel hat sich eng mit dem Stück auseinandergesetzt. Für mich weist das Stück Parallelen zu aktuellem Kriegsgeschehen in der Welt auf, was das Leid der unschuldigen Bevölkerung betrifft“, sagt Bugiel. Natürlich werde auch der historische Hintergrund von 1298 thematisiert. Im Vordergrund stünden jedoch die menschlichen Verstrickungen in Macht und Gewalt. „Aus diesem Grund ist auch die mittelalterliche Schlachtendarstellung mit Anlehnungen an unsere Gegenwart verbunden worden. Das drückt sich nicht nur in Text und Musik, sondern auch schon im beeindruckend gestalteten Bühnenbild aus“, so Doris Bugiel.

Thomas Peter ist für Ton und Musik zuständig, auch hier hält das Stück einige Überraschungen parat. Natürlich kann auf der Bühne keine große Kriegsschlacht toben, doch der Sturm der Gefühle, den die einfachen Menschen damals erlebt haben müssen, fängt das Stück ein und die Darsteller vermitteln das Unsägliche bereits in der Probe nachhaltig. „Noch etwas nachdrücklicher spielen, das Grauen muss besser rauskommen, da könnt ihr ruhig noch eine Schippe drauflegen“, fordert Doris Bugiel. Noch hadert sie mit dem einen oder anderen Szenenstück, doch es sind noch einige Probentermine zur Verfügung. „Und alle noch einmal die letzte Szene!“ Passend zum dumpfen Glockenschlag setzt die Handlung ein, laut und deutlich hört man die Klagefrauen sprechen, es geht unter die Haut. Das spannende und nachdrückliche Schauspiel wird von Göllheimer und Rüssinger Schauspielern gestaltet.

Info

Die Premiere des Stücks findet am Samstag, 22. Juli, 19 Uhr, im Haus Gylnheim statt. Eine zweite Aufführung gibt es am 23. Juli um 18 Uhr. Karten sind erhältlich bei Schreibwaren Euler in Göllheim, auf der Verbandsgemeindeverwaltung und an der Abendkasse.