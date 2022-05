Bei der Weinverkostung blieb kaum eine Kehle trocken, bei der Weinprobe auf der Bühne kein Auge. Das Göllheimer Theater- und Weinvergnügen zeigte den Unterschied auf zwischen wahren Weinfreunden und selbsternannten Möchtegern-Experten.

Allen Sinnen sollte etwas geboten sein am Freitagabend im Haus Gylnheim. Für die Ohren der Gäste lieferte die Bigband des Gymnasiums Weierhof unter der Leitung von Carsten Petry beste Unterhaltung. Fürs Auge gab es noch einen besonderen Schmaus, nämlich das von den „Gellemer Wirtshauskomödiande“ gespielte Stück „Die Weinprob“ unter der Regie von Doris Bugiel, der ehemaligen Weierhöfer Theaterfachfrau und aktuellen Vorsitzenden des Göllheimer Kulturvereins. Waren zu diesem Zeitpunkt bereits die Weine des Abends unterhaltsam und informativ von den Weinexperten vorgestellt worden, so amüsierte das Theaterspiel der Göllheimer Truppe nun zum nahezu gleichen Thema: der fachlichen Beschreibung der Weine.

„Ein Hauch Weihrauch im Abgang“

Dabei galt es, das Gehörte nicht allzu ernst zu nehmen, denn die Truppe brachte eine herrliche Parodie auf nicht immer ganz nachvollziehbare Beschreibungen der edlen Tropfen bei einer Weinverkostung: Winzer Karl (Hermann Wapenhensch) und sein Kellermeister Schorsch (Werner Schlipp) erhalten Besuch von Wein- und Lebensstil-Snobs, die den edlen Tropfen und vermeintlichen Geheimtipp beim Winzer erstehen wollen – und sich dabei grotesk aufschneiderisch und angeberisch verhalten. Herrliche Überzeichnungen und jede Menge „dumm Gebabbel“, gelungene Pointen karikieren die gutbetuchte Wein-Schickeria.

Winzerfrau Kätsche (Stefie Beyer) erkennt die für sie ertragreiche Situation. Ferrari-Fan Ernst-August Von und Zu (Bruno Weygand) samt charmanter junger Begleitung (Hannah Hutter) und sein Freund, der Geschmacksfachmann Armin Müller-Mannheim (Thomas Dittrich) nebst schmückender Sekretärin (Selina Kaufhold), versteigen sich in die Verkostung der Keller-Reste – während die Winzerleute ihren wirklich guten Tropfen für sich behalten. Ob es nun der „Rischinger Raddegagges“ oder der „Maremer Bämbel“ ist: Die Beschreibung und ihre Ausführung strapazieren die Lachmuskeln des Publikums. „Im Mund buttrig und mit einem Hauch Weihrauch im Abgang“ – mit frankophiler Note und Aussprache – amüsieren Truppe und Zuschauer. Echte Weinhoheiten helfen im Service, und die „Weinskulpturen“ Weißwein (Christa Hartmüller) und Rotwein (Helga Weygand) resümieren, was Weinfreude unter Weinfreunden bedeutet.

Spende für Ukraine-Hilfe

Komödiantisch und mit Herzblut überzeugen die „Gellemer Wirtshauskomödiande“ ebenso wie der fetzige Sound der Weierhöfer Bigband, die gelungene Moderation Patrick Sommers und der bienenfleißige und professionelle Einsatz der Göllheimer Landfrauen, die den Abend für die Gäste im Haus Gylnheim zu einem rundherum gelungenen Ereignis werden lassen. Das Anliegen des „Göllheimer Weinvergnügens am Frühjahrsmarkt“ – ein Abend von den Göllheimern für die Göllheimer und ihre Gäste – erforderte selbstredend auch die Ansprache weiterer Sinne: Der Landgasthof „Goldenes Ross“ war für das Essen zuständig, Jörg Bayer von der Einselthumer Martinspforte und Dirk Himmel vom Niefernheimer Weingut Schwan präsentierten die passenden Weine.

Dass an dem Abend, zu dem die Ortsgemeinde eingeladen hatte, auch noch eine erkleckliche Spende für die Donnersberger Initiative für Menschen in Not heraussprang, versöhnte ein wenig mit der betrüblichen Nachrichtenlage und erlaubten ein Abendvergnügen in schwierigen Zeiten. Die Spende an die Initiative soll genutzt werden, um Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis zu unterstützen.