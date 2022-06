13.000 Euro haben Schüler der Grundschule und der Gutenbergschule an die Donnersberger Initiative für Menschen in Not überreicht. Sie haben die Spende nicht gesammelt, sondern erlaufen.

Die Grundschule am Königspfad und die Gutenbergschule haben einen gemeinsamen Spendenlauf veranstaltet. Dabei konnten Verwandte und Freunde pro gelaufene Runde Geld spenden. Auf diese Weise kamen rund 13.000 Euro zusammen. Fast alle Kinder und auch eine Lehrerin seien mitgelaufen, sagt Heike Keller, Rektorin der Grundschule. Die erste bis vierte Jahrgangsstufe starteten versetzt und liefen zusammen mit Schülern der Realschule plus die 400-Meter-Runden. „Die Schüler haben sich gegenseitig angefeuert und motiviert“, so Keller.

Von der Gutenbergschule nahmen 76 Schüler teil. „Viele Schüler haben zehn Runden geschafft, manche sogar 20“, sagt Bruno Rogawski, stellvertretender Schulleiter der Realschule plus. Bei beiden Schulen war die Teilnahme freiwillig. „Wir haben kein Kind gezwungen“, so Keller, „Und wenn ein Schüler keinen Spender hatte, haben die Lehrer gespendet.“