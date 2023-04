Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Andere geben jetzt auf. Wir starten in unserem 20. Jubiläumsjahr so richtig durch“, kündigt die Leiterin des Göllheimer Pop- und Gospelchores Spirit in Motion, Christine Franz, an. Im Gespräch mit ihr und drei Sängerinnen wird spürbar, mit welcher Begeisterung sie manchem Abgesang auf die Chormusik entgegentreten.

Die 28 Sängerinnen und neun Sänger leben mit der Enttäuschung, ihre beiden diesjährigen Jubiläumskonzerte in den November 2021 verschieben zu müssen.