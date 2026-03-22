In der Nordgruppe der C-Klasse KL-Donnersberg müht sich Spitzenreiter SG Göllheim zu einem 3:2-Sieg beim Schlusslicht SG Mannweiler.

Gruppe Nord

SG Mannweiler/ Stahlberg II - SG Göllheim/ Dannenfels II 2:3. Der Tabellenerste war beim Tabellenletzten zu Gast. Entgegen der Rollenverteilung waren es jedoch die Hausherren, die durch Tolga Erdikmen (11.) und Christian Körber (18.) früh in Führung gehen konnten. Die Gäste konnten jedoch durch Christian Sailer (32.) noch vor der Pause den Anschluss erzielen. Nach dem Seitenwechsel drückte der Ligaprimus auf die Defensive der SG Mannweiler/Stahlberg II und belohnte sich in der 57. Spielminute mit dem Ausgleich durch Wael Alali (57.). Das Tabellenschlusslicht kämpfte und verteidigte leidenschaftlich, konnte aber nicht verhindern, dass die SG Göllheim/Dannenfels II das Spiel komplett drehte. Christian Seiler (84.) schnürte kurz vor dem Ende seinen Doppelpack und bescherte damit den Auswärtssieg für die Gäste.

SG Münsterappel/ Gerbach/Niederhausen II - FV Kriegsfeld 1:3. Die Partie begann furios. Die Hausherren gingen bereits in der 6. Spielminute durch Nicklas Antweiler (6.) in Führung. Die Gäste aus Kriegsfeld schienen davon jedoch angestachelt und drehten die Partie schnell durch Steven Fischer (11.) und Pascal Kirchner (22.). Dies war gleichbedeutend mit dem Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren noch einmal, die Partie auf Ihre Seite zu ziehen. Jedoch konnte Yannick Klippel (61.) einen weiteren Treffer zugunsten der Kriegsfelder erzielen. Davon erholte sich die Heimelf nicht mehr und musste sich somit geschlagen geben.

TuS Bolanden II - SG Stetten/ Gauersheim II 3:0. Die Hausherren behaupteten die erste Hälfte durch einen Treffer in der 35. Spielminute für sich. Auch nach dem Seitenwechsel behielt Bolanden die Kontrolle, die SG Stetten/Gauersheim II hingegen biss sich die Zähne aus. Durch Treffer in der 61. und 79. Spielminute schraubte der TuS die Führung weiter in die Höhe und sicherte sich am Ende des Tages einen ungefährdeten Heimsieg.

SG Stetten/Gauersheim II - SG Münchweiler/Als.-Langmeil II 0:5. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. Die Gäste spielten eine überragende erste Hälfte und sicherten sich durch Max Schreiber (12., 42.), Philipp Hock (29.) und Jan Wißmann (40.) eine deutliche Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel schaltete die Auswärtself jedoch einen Gang zurück. Trotz dessen schaffte es die SG Stetten/Gauersheim II kaum Gegenmittel zu finden. Somit durfte Jan Wißmann in der 69. Spielminute seinen zweiten Treffer erzielen und rundete damit den deutlichen Auswärtserfolg der Gäste ab.

SSV Dreisen - SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler III 2:2. Es ging gut los für die Gäste. Harouna Kongo (7.) traf zur Führung. Aber Jens Gemünd glich aus (13.). Christof Neumann besorgte die neuerliche Gästeführung. Wieder Gemünd ließ Dreisen jubeln.

TuS Ramsen II - FC Marnheim 7:3. Ramsen hatte wenig Mühe mit den Gästen. Beim 6:0 kam Marnheim zum ersten Tor. Leon Rönig, Jan Zimmer (2), Jannik Hildmann (2), Robert Roos trafen. Dann kam der Moment von Christian Mistler mit seinen Toren. Wieder Roos erhöhte für Ramsen.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/Erfenbach III - FSV Kaiserslautern 9:0. Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und machten dies auch auf der Anzeigetafel deutlich. Julian Domis (6.), Noel Hinkelmann (34., 40.) und Diogo Rodrigues (45.) sorgten für ein 4:0 zur Pause. Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren weiter nach vorne und legten durch Heiko Ackermann (55.), Philipp Junk (58.), Julian Domis (63.) und Noel Hinkelmann (66., 86.) weitere Treffer nach. Somit stand zum Ende ein deutlicher Heimsieg auf der Anzeigetafel.

SV Mölschbach II - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 4:1. Moritz Haag brachte den SVM in Führung (47.). Doch die Freude über das 1:0 währte kurz. Felix Roos glich aus (50.). Jens Wiedmann (60.) und abermals Haag (62.) sorgten mit dem Doppelschalg für die Entscheidung. Christopher Scott Mette (78.) setzte den Schlusspunkt.

TuS Olsbrücken II - VFL Kaiserslautern 1:8. Der Tabellenführer war in Olsbrücken zu Gast und konnte bereits in der 12. Minute in Führung gehen. Ricardo-Noah Budek (33.) konnte im Anschluss für die Hausherren ausgleichen, ehe Marius Dengel (43.) den erneuten Führungstreffer für den VFL erzielte. Mit diesem knappen Spielstand ging es dann in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war von einem knappen Spiel aber nichts mehr zu sehen. Der VFL Kaiserslautern drehte ordentlich auf und schraubte den Spielstand durch Tiago Melo (54.), Udo Reiß (62.), Guy Balouboum (63., 85.), ein Eigentor (72.) und Marius Dengel (78.) deutlich in die Höhe. Damit können die Gäste Ihren Abstand an der Tabellenspitze weiter wahren.

FC Shqiponja Kaiserslautern II - TDSV Kaiserslautern II 2:2. Die erste Hälfte verlief weitestgehend ohne viele Höhepunkte, ehe Sofiane Kaddour (43.) kurz vor dem Pausenpfiff den Führungstreffer für die Gäste erzielen konnte. Jener Sofiane Kaddour konnte auch kurz nach dem Start der zweiten Hälfte einen erneuten Treffer erzielen und baute die Führung so weiter aus. Im Anschluss erhöhte der FC den Druck und konnte knappe zehn Minuten später durch Visar Ratkoceri (63.) den Anschlusstreffer erzielen. Die Hausherren nutzten danach den Schwung und sicherten sich durch Hajredin Spahija (75.) den Ausgleich. In der Schlussviertelstunde hofften nun beide Teams auf den Lucky-Punch, der aber nicht mehr gelingen sollte. Somit trennten sich beide Teams mit einem Remis.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - SV Katzweiler III 2:0. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Akin Akboga (22.) in Führung. Kurz vor dem Pausentee erhöhte Hendrik Schuck (40.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verwaltete die Heimelf die Führung, die Gäste aus Katzweiler konnten der SG-Defensive wenig anhaben und mussten sich ohne eigenen Treffer geschlagen geben.