Ein grau-schwarzer Motorroller wurde am Sonntag zwischen 10 und 17.50 Uhr in der Göllheimer Steigstraße gestohlen. Nach weiteren Polizeiangaben war das Fahrzeug, das mit einem Lenkradschloss gesichert war, ordnungsgemäß vor einem Wohnanwesen abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06352 911-2700 oder per Email an die Adresse pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.