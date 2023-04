Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeweils ein einziges Tor entschied die am Mittwoch ausgetragenen Halbfinal-Begegnungen des Kreispokals. Jonas Jacob löste für den TuS Göllheim per Schlenzer das Finalticket gegen den SV Katzweiler. Die SpVgg Gauersheim unterlag parallel dem SV Otterberg in der Verlängerung.

Nein, so ein Spektakel wie am vergangenen Sonntag, als Göllheim den SVK in der Aufstiegsrunde der A-Klasse mit 5:1 nach Hause schickte, war die Wiederauflage im Pokalhalbfinale nicht. Die Gäste