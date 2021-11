In der Nacht auf Sonntag versuchten Unbekannte, in einen Göllheimer Supermarkt einzubrechen. Das berichtet die Kirchheimbolander Polizei. Die Täter scheiterten jedoch, als sie die Eingangstür mit Gewalt öffnen und sich so Zugang zum Markt verschaffen wollten. Sie ließen daher von ihrer Tat ab. An der Eingangstür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, 06352 911-0, zu melden.