Die Freien Wähler Kirchheimbolanden haben Alexander Groth zu ihrem Bürgermeisterkandidaten für Kirchheimbolanden gekürt. Frischer Wind sei im Stadtrat dringend notwendig, sagt der Kommunalpolitiker, der schon einmal seinen Hut in den Ring geworfen hatte. Im Jahr 2019 war er zusammen mit fünf weiteren Kandidaten als Nachfolger von Klaus Hartmüller angetreten, der damals aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Dass er erneut einen Führungswechsel in der Stadt anstrebt, begründet Groth damit, dass er „einen anderen Stil“ herbeiführen wolle. „Es gibt viele Bereiche, bei denen wir anpacken müssen. Unter anderem brauchen wir geordnete, stabile Finanzen, neue Gewerbeflächen und ein modernes Verkehrs- und Energiekonzept“, sagt er. Es brauche Mut und neue Idee, um die Attraktivität der Stadt für ihre Einwohner und Gäste zu erhalten oder zu steigern. Groth ist seit zehn Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiert. Der Diplom Betriebswirt ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und arbeitet als Betriebsleiter in Kirchheimbolanden.