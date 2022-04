„Am Wolfsgalgen“ in Kriegsfeld soll von der Firma Vodafone ein stationärer Funkmast gebaut werden, damit die Mobilfunkversorgung gewährleistet ist. Als Übergangslösung bis zur endgültigen Errichtung, soll jetzt aber zunächst ein mobiler Funkmast auf dem Parkplatzgelände am Neuen Sportplatz aufgestellt werden. Als Zeitraum wurden vom Gemeinderat maximal drei Jahre festgelegt; die Monatsmiete, die in die Gemeindekasse fließt, beträgt 300 Euro.