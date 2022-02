Die Gemeinde gibt sich nicht geschlagen: Jetzt wird ein Rechtsanwaltsbüro in Andernach prüfen, ob die Baugenehmigung für den geplanten Funkmast auf dem Sippersfelder Schimmelberg zurecht erteilt worden ist. Die Kosten dafür, 3500 Euro, trägt die Ortsgemeinde.

Für eine Weile war Ruhe in Sachen Funkturm. Im Januar und Februar aber hat das Thema wieder Fahrt aufgenommen, das Sippersfeld seit zweieinhalb Jahren beschäftigt und die Gründung einer Bürgerinitiative mit sich gebracht hat. Am Schimmelberg, wo ein hoher Funkmast errichtet werden soll, ist jetzt wieder einiges in Bewegung gekommen.

Auf dem Grundstück wurde im neuen Jahr bereits gearbeitet. „Die Absicht ist klar zu erkennen: Die Deutsche Funkturm will mit dem Bau beginnen, und die rechtlichen Voraussetzungen dafür hat sie“, sagte Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG). Die Rodungsarbeiten auf dem Areal sollen offensichtlich bis Ende Februar abgeschlossen sein. Zuvor hatten Gemeinde wie Verbandsgemeindeverwaltung erfahren wollen, was die Deutsche Funkturm (DFMG) auf dem Gelände erledigen lässt. Eine Reaktion war allerdings ausgeblieben, wie Lummel-Deutschle bei der Zusammenkunft des Rats Mitte Februar mitgeteilt hat.

Fünf Ratsmitglieder votieren gegen Prüfung

Bei dieser Sitzung ist der Rat nun überein gekommen, die von der Kreisverwaltung erteilte Baugenehmigung für den Mast überprüfen zu lassen. Dies soll ein Anwaltsbüro mit Sitz in Andernach leisten. Die Kosten von 3500 Euro wird die Gemeinde übernehmen. Liegt das Ergebnis der rechtlichen Prüfung vor, will der Gemeinderat das weitere Vorgehen besprechen. Für die Prüfung hatten sich zehn Ratsmitglieder ausgesprochen. Fünf hatten dagegen gestimmt, zudem gab es eine Enthaltung.

Seit Mitte 2019 schon erregt das Thema die Gemüter. Mit dem Sendemast soll unter anderem die Mobilfunkversorgung verbessert werden. „Wir wollen, dass Sippersfeld auf dem Weg in die Zukunft nicht abgehängt wird“, machte die Ortsbürgermeisterin deutlich. Man wolle eine gute und moderne Anbindung, aber nicht an diesem Standort. Der Rat hatte sich für die Prüfung alternativer Standorte stark gemacht. Offenbar aber will das Unternehmen jetzt doch mit dem Bau an Ort und Stelle beginnen. Für das Grundstück liegt der DFMG ein gültiger Pachtvertrag mit der Gemeinde als Eigentümerin vor.

Unterschiedliche Auffassungen im Gremium

Zwar hatte der Rat das gemeindliche Einvernehmen für den Bau nicht erteilt. Dies war zu spät erfolgt, aber auch ein früheres Veto hätte am Resultat des Genehmigungsverfahrens nicht geändert, wie das Bauamt deutlich gemacht hatte. Nachdem am Pachtvertrag nicht zu rütteln ist, wie ein Fachanwalt auf Betreiben der Gemeinde hin festgestellt hatte, soll nun also die Genehmigung überprüft werden.

Dabei wird das Thema im Rat durchaus differenziert betrachtet. „Wir sehen eine dringende Notwendigkeit, zu handeln. Das Verhalten der Deutschen Funkturm ist nicht zu akzeptieren“, betonte erster Ortsbeigeordneter Jürgen Heiler (Wählergemeinschaft Wir.Machen.Gemeinsam), der auf die Beschlussfassung zur Prüfung der Baugenehmigung gedrängt hatte.

FWG: Viele auf gute Anbindung angewiesen

„Sippersfeld muss zukunftsfähig bleiben“, deshalb dürfe nicht der eine Standort ausgeschlossen werden, wenn ein anderer nicht angenommen werde, entgegnete die Ortsbürgermeisterin. Ehe es mit der Verbesserung der Funkversorgung am Ende gar nicht klappe, solle lieber auf eine weitere Prüfung verzichtet werden.

Seit Corona seien auch viele Sippersfelder im Homeoffice tätig. Sie seien auf eine funktionierende Mobilfunkanbindung angewiesen, sagte FWG-Fraktionsvorsitzender Ralf Theobald. Durch weitere Maßnahmen werde dies hinausgezögert.