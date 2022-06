Seit längerem ist in Sippersfeld geplant, einen Funkturm am „Heidefleck“ zu bauen, der die Ortsgemeinde, den Pfrimmerhof und Breunigweiler im Umkreis von etwa zwei Kilometern mit LTE versorgen soll. Da das Gelände vorher als Deponie genutzt wurde, steht noch ein Bodengutachten aus, informierte Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle.

Die ausführende Firma Vantage Towers, die den Funkturm im Auftrag von Vodafone errichten will, teilt mit, dass das Gutachten noch beim Planungsbüro liegt, das wegen Krankheit noch nicht alles prüfen konnte. Eventuell müsse eine weitere größere Bodenprobe entnommen werden. Trotzdem habe Vodafone nach wie vor großes Interesse an dem Bau des Funkturms.

Das Thema Funkturm hat in Sippersfeld in den vergangenen Monaten für viel Aufsehen gesorgt, allerdings geht es dabei nicht um den Funkturm am Heidefleck, sondern um einen Sendemast, der von der „Deutschen Funkturm“ am Schimmelberg angesiedelt werden soll.