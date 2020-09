Die Jugendspielgemeinschaft Gauersheim/Stetten/Rüssingen fokussiert sich im G-Junioren-Bereich seit den Sommerferien auf „FUNino“. „FUNino“, ein Wortspiel aus dem englischen „fun“ (Spaß) und dem spanischen „Nino“ (Kind), wird auf einem etwa 32 mal 25 Meter großen Feld mit vier Mini-Toren, jeweils zwei auf einer Seite im Abstand von 14 Metern, und zwei Dreier -Teams gespielt. Tore können nur innerhalb der Sechs-Meter-Torschusszone erzielt werden.

Als Begründer des verstärkt im Kinder- und Jugendtraining angewendete Minifußballs gilt der inzwischen verstorbene und weltweit anerkannte Trainer-Ausbilder Horst Wein, der für diese Organisationsform über 30 Spielvarianten entwickelt hat. Ziel des „FUNino“ ist die Verbesserung der Spielintelligenz, also der Wahrnehmung, Antizipation, Kreativität sowie der Analyse von Spielsituationen.

Die Spieler lernen sehr schnell, weil Spielsituationen regelmäßig wiederkehren und alle Spieler stets am Geschehen beteiligt sind. „Unser Konzept ist es, den Kiddies erst einmal Freude an der Bewegung und am Zusammenspiel zu vermitteln – dahin aufbauend andere, fußballspezifische Abläufe kennenzulernen, mit Spaß und nicht ergebnisorientiert“, betont Christian Gittelmann, neben Ingo Butz und Peter Kimmel einer von drei Übungsleitern der JSG-Bambini, die aktuell in der Spitze 16 Kinder (Jahrgang 2014 und jünger) im wöchentlichen Training (montags und mittwochs um 17 Uhr in Gauersheim) begrüßen dürfen. Interessierte Nachwuchskicker sind immer willkommen.

In der G-Junioren Fairplay-Liga sei nicht festgelegt, wie genau gespielt wird. Dazu Christian Gittelmann: „Unser Ziel ist FUNino dort durchzusetzen.“ Sehr gut angenommen und angekommen war ein von der Jugendspielgemeinschaft organisiertes Turnier im August mit Gastmannschaften aus Kirchheimbolanden und Leidesheim.