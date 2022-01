Im vergangenen Jahr hat das Vlexx-Kundencenter rund 1300 Dinge in Zügen gefunden, die von ihren Besitzern vergessen oder verloren wurden. Damit diese schneller zurück zu ihren Besitzern kommen, nutzt Vlexx laut einer Pressemitteilung nun die Software „Nova Find“. Das neu eingeführte Fundsachenmanagement digitalisiert die Treffer im Hintergrund und gleicht sie in Echtzeit ab. „Mit der neuen Software können wir viel schneller gefundene Sachen erfassen, verwalten und zurückgeben“, erklärt Florian Helf, Teamleiter Kundencenter. Rund 40 Prozent aller Fundsachen konnten in der Vergangenheit an Besitzer zurückgegeben werden, nun soll die Rückgabequote auf 70 Prozent steigen.

Kunden können ihre Verlustmeldung direkt über die Webseite vlexx.de/fundsachen aufgeben. Wenn es einen Treffer gibt, wird die Fundsache im Kundencenter in Alzey zur Abholung bereitgelegt. Es ist aber auch ein Versand der Verlustsache gegen eine Porto- und Bearbeitungsgebühr möglich.