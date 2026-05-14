Bereits seit März ist klar, dass Rockenhausen als eine von zehn Gemeinden in Rheinland-Pfalz für den Fußverkehrscheck 2026 unter dem Motto „Gut zu Fuß in meiner Stadt“ ausgewählt worden ist. Nun steht der Termin für den dazugehörigen Workshop fest. Am Donnerstag, 28. Mai, sind ab 19 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, im Roten Saal der Donnersberghalle gemeinsam mit Verwaltung, Schulen, Politik und Verbänden über den Fußverkehr und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten zu sprechen.

„Im Auftaktworkshop sammeln wir gemeinsam Hinweise darauf, wo Handlungsbedarf besteht: Wo ist es sicher? Wo fehlt Platz? Wo sind Querungshilfen notwendig?“, erklärt Christian Rupp, Erster Beigeordneter der Stadt Rockenhausen. Im Anschluss daran sollen in der Zukunft Termine für gemeinsame Begehungen folgen, zudem soll ein externes Büro eine fachliche Analyse zur Situation für Fußgänger in Rockenhausen erarbeiten. Zum Abschluss soll ein weiterer Workshop konkrete Handlungsempfehlungen benennen.

Im Fokus sollen die Bedürfnisse und Anmerkungen der Menschen stehen, die täglich zu Fuß in der Stadt unterwegs sind. Das sind neben Kindern, Schülern und Senioren auch Pendler, die beispielsweise vom Bahnhof aus zur Arbeit laufen. Der Ablauf des gesamten Fußgängerchecks wird von einem Fachbüro begleitet und moderiert, das der Stadtverwaltung später die Ergebnisse vorlegen wird. Diese können dann Grundlage für mögliche Maßnahmen sein, um das Erarbeitete umzusetzen. Für die Stadt Rockenhausen ist die Teilnahme kostenfrei, da das Land Rheinland-Pfalz sämtliche Kosten übernimmt. Der Stadtrat hatte im Frühjahr für die Teilnahme gestimmt.