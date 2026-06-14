Der Weg durch die Stadt soll für Fußgänger in Rockenhausen attraktiver und sicherer werden. Im März wurde die Stadt als eine von zehn rheinland-pfälzischen Gemeinden für den Fußverkehrscheck 2026 unter dem Motto „Gut zu Fuß in meiner Stadt“ ausgewählt. Nachdem kürzlich ein Workshop stattfand, bei dem sich Interessierte beteiligen konnten, folgen nun die Begehungen unter dem Motto „Rockenhausen geht mit!“ Auf zwei Routen sollen alle Teilnehmenden selbst nochmal genau nachsehen, wo es beispielsweise Stolperfallen gibt, wo Gehwege zu schmal sind, wo Barrierefreiheit fehlt oder wo Übergänge für Fußgänger sinnvoll wären. Kommenden Mittwoch, 17. Juni, ist der Treffpunkt jeweils am Bahnhof in Rockenhausen. Die erste Runde starte von dort ab 14 Uhr, die zweite beginnt um 17 Uhr. Für beide Rundgänge sind jeweils zwei Stunden eingeplant. Die erste Route führt rechts der Alsenz durch die Fußgängerzone und in Richtung Donnersberghalle und wieder zurück zum Bahnhof. Die zweite Route bewegt sich dann links der Alsenz vom Bahnhof aus in Richtung Pfingstborn und wieder zurück. Die Stadt bittet vorab um Anmeldung unter kontakt@rockenhausen.de