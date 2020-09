Am frühen Mittwochnachmittag wurde eine Fußgängerin in der Waldbergstraße von einem Elektrotransporter angefahren. Das hat die Polizei am Donnerstag gemeldet. Die 48-jährige Fahrerin befuhr demnach rückwärts die Sackgasse und übersah dabei die 28-jährige Fußgängerin, die gerade telefonierend die Straße überquerte und das Fahrzeug ebenfalls nicht wahrnahm. Die Fußgängerin wurde nach dem Zusammenstoß leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug ist augenscheinlich kein Sachschaden entstanden. Da Elektrofahrzeuge sehr leise sind, können sie im Straßenverkehr akustisch kaum wahrgenommen werden, erläutert die Polizei. „Daraus können besondere Gefahren erwachsen, insbesondere wenn die eigene Aufmerksamkeit beispielsweise durch Telefonieren abgelenkt ist.“