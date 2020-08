Beim Zusammenprall mit einem Auto ist eine 79-jährige Fußgängerin am Mittwochmorgen verletzt worden. Die Frau wollte nach Polizeiangaben gegen 7.45 Uhr in der Straße „Am Ziegelwoog“ in Kirchheimbolanden die Fahrbahn überqueren. Zwar hat sie einen herannahenden Wagen gesehen, aber gedacht, dieser sei noch weit genug entfernt. Die 79-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.